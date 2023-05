Co oni najlepszego robią. Ryzykują życiem dla tysiąca złotych

Dramat Rempały pokazał, jak ważny jest kask

Kask stanowi w żużlu bardzo ważny element. To ochrona głowy, która w czarnym sporcie jest szczególnie narażona na ciężkie kontuzje. Uderzenia w twardy tor po upadkach są często tak mocne, że czasem nawet i ten kask to za mało. Żużlowcy doznają przecież wstrząśnień, tracą przytomność.

Jakby jednak nie spojrzeć ten kask, nawet w trakcie tych ekstremalnie ciężkich wypadków spełnia swoją rolę. Gdyby nie on, to wiele kraks zakończyłoby się tragicznie. Wystarczy wspomnieć w tym miejscu wypadek Krystiana Rempały, któremu kask zsunął się z głowy i doznał tak poważnych obrażeń, że kilka dni po wypadku zmarł w szpitalu.

Demski: Może pęknąć głowa, nie kask

- Zawodnicy próbują korzystać z uszkodzonych kasków po renowacji, na których nie widać już pęknięcia. Takie próby są jednak bez problemu wyłapywane. Żużlowcom zapewne chodzi o ograniczenie kosztów, ale to bardzo niebezpieczne. Jeśli kask został wycofany, to znaczy, że był poważnie uszkodzony. On nie może być ponownie używany, bo nie spełni swojej roli. Chciałbym zatem zaapelować o zdrowy rozsądek. Zdrowie i życie jest tylko jedno. Jeśli zawodnik zaliczy drugi groźny upadek, to tym razem może pęknąć głowa, a nie kask - tłumaczy Demski.