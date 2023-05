Co on wyprawia. Za rok musi być w 1. Lidze!

Wychowanek Włókniarza Częstochowa od momentu przejścia do grona seniorów, jeździ w 2. Lidze. Stopniowo ugruntowywał tam swoją pozycję, budował renomę i początkowo był po prostu solidną drugą linią. Od jakichś dwóch lat jest już czołowym zawodnikiem ligi, a to co wyprawia w tym roku, przechodzi ludzkie pojęcia. Wystarczy spojrzeć na jego statystyki. Średnia biegopunktowa 2,769 to jest jakiś kosmos. Wygrał 22 na 26 biegów. Ani razu nie przyjechał czwarty. Niebywałe dane. Dawno nie było kogoś z taką dyspozycją w tej klasie rozgrywkowej.

Polis mówi, że w Opolu czuje się bardzo dobrze i mimo jeżdżenia w 2. Lidze, ma kontrakt pierwszoligowy. 27-letni żużlowiec jak każdy sportowiec zapewne ma jednak ambicje, by powalczyć o coś więcej. Jego aktualne wyniki na tym szczeblu zdecydowanie predysponują go do podjęcia wyzwania. Tym bardziej, że Polis ma szansę być najlepszym wychowankiem Włókniarza z tamtego pokolenia. Czaja już nie jeździ, Łęgowik prezentuje się w kratkę, a Gruchalski prawdopodobnie sam nie wie, co będzie z nim dalej. Na razie od roku leczy wybity bark.

Są świadomi tego, że mogą go stracić

Kibice Bedmet Kolejarza Opole rozpływają się nad jazdą Polisa, który kolejny sezon jest liderem ich drużyny. - Za rok musi jeździć w 1. Lidze, czy to z nami czy bez nas. On już tutaj się marnuje, przecież wygrywa sobie jak chce i z kim chce. Fajnie by było gdyby został, ale na chwilę obecną widzę to tylko tak, że zostanie pod warunkiem naszego awansu. Każdy na jego miejscu chciałby iść dalej i pewnie z Oskarem będzie podobnie - pisze jeden z kibiców Kolejarza. Podobnych komentarzy jest znacznie więcej, ale są i tacy którzy uważają że Polisowi w Opolu pasuje wszystko: kontrakt, status i otoczenie. Wcale nie musi chcieć tego zmieniać.

Zapewne żużlowiec jednak już dostaje telefony z 1. Ligi, w której brakuje klasowych, polskich seniorów. Gdyby jeszcze Polis był U-24, zapewne nie opędziłby się od ofert. Wiek jednak tutaj nie ma aż takiego znaczenia, bo liczy się klasa sportowa żużlowca, która przynajmniej na drugoligowym poziomie jest naprawdę bardzo wysoka. Znów jest zdecydowanie najlepszym Polakiem w lidze. Drugi w klasyfikacji jest Marcin Nowak, który jednak w ogólnych statystykach ligowych zajmuje dopiero siódme miejsce.

Oskar Polis i Andriej Kudriaszow / Mariusz Matkowski / Flipper Jarosław Pabijan

