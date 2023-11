Co on wygaduje. Amator z Włoch nabija się z Polaka?

30-letni zawodnik Stali Gorzów spełnił kolejne marzenie i awansował do elitarnego grona najlepszych na świecie. Za kilka miesięcy wraz Bartoszem Zmarzlikiem i spółką podejmie walkę w indywidualnych mistrzostwach świata. Dla szalenie ambitnego Woźniaka to wielka duma, prestiż, a także zobowiązanie. Widać, że chce pokazać umiejętności na poziomie gwarantującym co najmniej walkę o pozostanie w cyklu na kolejny rok. A najlepiej takie, które pozwolą mu bić się o złoto, bo przecież po to startuje się w tych zawodach.

O co mu chodziło? Głupie słowa włoskiego zawodnika

Tak naprawdę na początek trzeba powiedzieć, kim w ogóle jest Franchetti. To były włoski żużlowiec, któremu zdarzało się nawet startować w GP w swoim kraju. Niczego specjalnego w żużlu nie osiągnął, w zasadzie przez większość kariery prezentował poziom półamatorski, jeśli nie amatorski. Tym bardziej dziwne jest to, co napisał w komentarzu na profilu Woźniaka. - Daj Gregowi swój motocykl, to będzie lepszy niż ty - wypalił Franchetti łamaną angielszczyzną (typową dla tej nacji). Komentarz raczej nie był pisany stuprocentowo w żartach, co zresztą zauważyli polscy kibice.