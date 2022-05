Co on na siebie włożył? Pomyliły mu się imprezy

Dariusz Ostafiński Żużel

Maksym Drabik w trakcie piątkowych kwalifikacji przed Grand Prix wyszedł na obchód toru ubrany tak, jakby prosto ze stadionu miał jechać na imprezę komunijną. Biała koszula, gustowna kamizelka w drobną kratkę, a do tego granatowe spodnie. Całość uzupełniały sportowe buty Daytony. I patrząc na to, jak żużlowcy chodzą ubrani na obchodzie, to w zasadzie tylko obuwie nie dziwiło zdziwienia.

Zdjęcie Maksym Drabik i Tai Woffinden / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan