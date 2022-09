Co ma wspólnego nowy mistrz Europy z wielką gwiazdą żużla?

Tommy Knudsen to jedna z największych duńskich legend lat 80-tych i 90-tych. Trzykrotnie wygrywał turnieje Grand Prix, był mistrzem świata juniorów. Dziewięciokrotnie zdobywał złoto w Drużynowych Mistrzostwach Świata. W złotych czasach Sparty Wrocław był jednym z jej czołowych zawodników. We Wrocławiu do dziś jest legendą. Karierę zakończył w 1997 roku. Ostatnio w żużlu pojawili się zawodnicy, którzy wywołali skojarzenia z dawnym mistrzem.