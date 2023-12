Co dalej z żużlem w Krakowie? Mamy nowe informacje

Czy krakowski żużel zostanie reaktywowany i drużyna zostanie zgłoszona do Krajowej Ligi Żużlowej? To pytanie wciąż nie pozostaje rozstrzygnięte, ale ze stolicy Małopolski płyną do nas co raz bardziej optymistyczne wiadomości. Kilka dni temu doszło do spotkania przedstawicieli inicjatywy powstania nowego ośrodka z prezydentem miasta. Informacje są pozytywne. Jedną z nich utworzenie nowej spółki Speedway Kraków.