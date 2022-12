Co dalej z zawieszonymi Rosjanami? To dla nich koniec?

Rosjanie na sportowym wygnaniu

Pewne jest to, że Rosjanie nie dostaną zgody na starty w polskiej lidze dopóki będzie trwać wojna na Ukrainie. A ta zdaje się nie mieć końca. Dlatego zawodnicy z tego kraju mogą zapomnieć o powrocie do naszego kraju i zarabiania pieniędzy. PZM zrobił krok wstecz i w przyszłym sezonie wrócą do ligi żużlowcy posiadający polski paszport, ale dalszych ustępstw już nie należy się spodziewać.



- O to, kiedy wrócą trzeba byłoby zapytać bandyty z Kremla. W każdym razie ich przyszłość widzę w ciemnych barwach, jeśli chodzi o starty w cywilizowanej Europie, w normalnym świecie. Chcę wierzyć, że wśród Rosjan też są dobrzy ludzie, ale biorąc pod uwagę fakt, co zrobił ten bandyta, to niestety ale wszyscy Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Nie widzę więc możliwości, aby mogli startować w Polsce ani na terytorium Unii Europejskiej. Może zaczną w końcu coś robić, bo na razie mają tylko pretensje, że ktoś ich blokuje - komentuje dla nas żużlowy ekspert Wojciech Dankiewicz.



Rosyjskie gwiazdy zakończą karierę?

Wśród zawieszonych Rosjan jest kilku z niezłymi nazwiskami. To na przykład Wiktor Kułakow, Siergiej Łogaczow, czy Jewgienij Sajdulin. Cała trójka najlepsze lata kariery miała przed sobą. Teraz pozostają im jedynie starty w ojczystej lidze. A ta poziomem sportowym zdecydowanie odbiega od Europy. Poza wszystkim utracili też szansę zarabiania dobrych pieniędzy, bo najwięcej żużlowcom płaci się właśnie w Polsce.