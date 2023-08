Od lat mówiło się, że Marek Cieślak to najlepszy trener żużlowy w kraju. Miały na to wskazywać jego wyniki, doświadczenie i opinie samych zawodników. Niemal zawsze jednak przy okazji sukcesów Cieślak miał do dyspozycji gwiazdorski zespół, który w odczuciu wielu osób był tak zwanym "samograjem", który niezależnie od trenera i tak zdobyłby złoto. Sukcesów Cieślak miał jednak tak dużo, że trudno było podważać jego umiejętności.