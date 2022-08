W poprzednich latach narzekaliśmy, że żużlowa reprezentacja Polski nie potrafi zdobyć w Speedway pf Nations złotego medalu. Teraz jest jeszcze gorzej. Nasza drużyna dopiero po barażu awansowała do finału, a tam zajęła szóste miejsce. Gorsi od nas byli tylko Finowie.

PZM zaprosił selekcjonera na rozmowę

Taki wynik każe się zastanowić, co dalej z selekcjonerem Rafałem Dobruckim. W końcu to on jest osobą odpowiedzialną za wynik. Ze słów prezesa PZM Michała Sikory wynika, że związek zamierza w tej sprawie postępować bardzo ostrożnie.