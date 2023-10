Co dalej z prestiżowym turniejem? Wtedy wszystko się wyjaśni

Jedna z rund Grand Prix w Gorzowie odbywa się z drobnymi przerwami grubo ponad dekadę . Każdy kibic czarnego sportu już często zimą rezerwuje sobie wolny czas w wakacje, ponieważ zazwyczaj właśnie wtedy najlepsi żużlowcy globu przyjeżdżają na stadion imienia Edwarda Jancarza i ścigają się o cenne punkty do klasyfikacji generalnej. Współpraca na linii klub - miasto dotychczas układała się wręcz idealnie. Coś zaczęło sypać się jednak po zakończeniu sezonu 2023. W mediach trener zespołu - Stanisław Chomski dość ostro skomentował brak nowoczesnych toalet na obiekcie. Ponadto światło dzienne ujrzał temat przeniesienia turnieju rangi mistrzostw świata do Gdańska.

Prezydent Gorzowa nie chce stracić Grand Prix

Dla mieszkańców Gorzowa są to rzecz jasna niepokojące wieści. Z prędkością światła dotarły też one do urzędników, którzy nie zamierzają składać broni. - Na początku listopada przedstawimy radnym prowizorium budżetu i będziemy mogli wspólnie dyskutować na ten temat. Oczywiście chcielibyśmy, aby Grand Prix zostało w Gorzowie i będziemy o nie walczyć. To jest impreza, która gorzowskim przedsiębiorcom, restauratorom oraz hotelarzom przynosi ogromne zyski oraz ogromny ruch. Do tego to impreza promująca miasto. Będziemy robić wszystko, żeby turniej u nas został - powiedział w Radiu Gorzów prezydent Jacek Wójcicki.