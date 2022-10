Co dalej z pierwszym klubem Zmarzlika? Od tej decyzji wiele zależy

Gorzowianie zamierzają skoncentrować się przede wszystkim na miniżużlu. Współpraca z oddalonym od miasta o zaledwie kilka kilometrów klubem z Wawrowa kwitnie zresztą od dobrych paru lat. To właśnie GUKS wychował w przeszłości wiele gwiazd, na czele z trzykrotnym mistrzem świata - Bartoszem Zmarzlikiem. Podopieczni Pawła Parysa w zamian za to mogą liczyć na finansowe wsparcie, które przekuwają zresztą w liczne sukcesy. Choćby w tym roku na ich konto wpadła pokaźna liczba medalów mistrzostw Polski. W Stali doskonale o tym wiedzą, dlatego nie zamierzają zakręcać kurka z pieniędzmi. Ba, wiele wskazuje na to, iż będzie ich jeszcze więcej.