Ciężkie buty szefa żużla. Ma swoich faworytów na to stanowisko

- Poprzeczka po Marcinie Majewskim wisi wysoko. Przed nowym kapitanem i całym zespołem okrętu żużlowego duże wyzwanie, aby ten projekt ciągle pchać do przodu. Wiele osób stawia punkt odniesienia przy PKO Ekstraklasie, że to produktu flagowy stacji i do niego trzeba równać. Różnica jest taka, że u nas żużel jest reklamą samą w sobie, mamy najlepszą ligę świata, ale jak wiadomo, kto nie robi progresu, ten stoi w miejscu - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były menedżer klubów żużlowych Jacek Frątczak.