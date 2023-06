Cierpliwość popłaca. Wielka nagroda dla młodzieżowca

Ebut.pl Stal po odejściu Patricka Hansena ma w tym roku kłopot z doborem odpowiedniego zawodnika na pozycję U24 . Choć zmagania obiecująco rozpoczął Wiktor Jasiński, to im dalej w las tym wychowanek lubuskiego klubu spisywał się coraz gorzej. Ponadto Stanisław Chomski miał w obwodzie wyróżniającego się Mathiasa Pollestada, który zachwycał na arenie międzynarodowej, ale w PGE Ekstralidze otrzymał jak do tej pory zaledwie parę wyścigów. Kibicom powoli kończyła się cierpliwość, dlatego manifestowali oni w mediach społecznościowych swoje niezadowolenie i oczekiwali większej liczby szans dla Norwega.

Doświadczony trener pewnie nie czytał tych komentarzy, jednak po ostatnim kiepskim występie Polaka w końcu zdecydował się na zmianę. W awizowanym zestawieniu ebut.pl Stali na mecz w Lublinie widzimy utalentowanego młodzieżowca z numerem drugim. Pojedynek z Platinum Motorem to odpowiedni moment na tego typu odważne zmiany. Nikt bowiem nie spodziewa się sensacji i zwycięstwa obecnych srebrnych medalistów PGE Ekstraligi na terenie mistrzów kraju . Ci na Alejach Zygmuntowskich są nie do ruszenia. Wyjątkiem był tylko pojedynek z naszpikowaną gwiazdami Betard Spartą Wrocław.

Awizowane składy na mecz Platinum Motor Lublin – ebut.pl Stal Gorzów:

Wciąż w niepewności żyją sympatycy Fogo Unii. Co prawda w składzie podanym przez Piotra Barona znalazł się Janusz Kołodziej, lecz nie wiadomo czy przypadkiem znów nie pojawi się przy jego nazwisku nielubiany napis "zastępstwo zawodnika". Ze zdrowym liderem leszczynianie mogliby zdecydowanie bardziej powalczyć na Motoarenie z miejscowym For Nature Solutions Apatorem. Co warto zaznaczyć, piekielnie zmotywowanym Apatorem. Torunianie w minioną niedzielę w końcówce wypuścili cenne zwycięstwo nad Tauron Włókniarzem Częstochowa.