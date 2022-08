Cierniak nie dla Stali! Junior blisko Motoru?

Mateusz Cierniak / Przemysław Gąbka / Flipper Jarosław Pabijan

Mateusz Cierniak odmówił Stali Gorzów

Wydawało się, że przejście Cierniaka do Gorzowa jest bardzo realne. Mógł liczyć na atrakcyjny kontrakt, perspektywę jazdy nawet w pięciu biegach w meczu i jeszcze kilka innych benefitów. Prezes Waldemar Sadowski próbował przekonać do tej wizji obóz zawodnika, ale wiemy już, że mu się to nie udało. Z naszych informacji wynika, że junior grzecznie podziękował i odmówił.

Zmiana klubu przez Cierniaka jest jeszcze możliwa, ale mało prawdopodobna. Żużlowiec miał oferty m.in. z Częstochowy, ale nie wydaje się, aby ktoś był w stanie przekonać go do zmiany decyzji. W ostatnich dniach ostro do gry o podpis młodzieżowca włączył się prezes Motoru Jakub Kępa i dopiął swego.

Motor nie mógł stracić Cierniaka