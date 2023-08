Ciekawe spostrzeżenie prezesa przed play-offami. Rywale mogą zacząć się bać

Texom Stal Rzeszów wygrała rundę zasadniczą 2. Ligi Żużlowej i już szykuje się do meczów półfinałowych play-off z Grupą Azoty Unią Tarnów. Wielki faworyt nie rozniósł jednak rozgrywek tak jak przewidywano. W rundzie zasadniczej zaliczył trzy porażki i dwa remisy z dużo niżej notowanymi rywalami. - Cel zrealizowaliśmy, a co do stylu, to jakbyśmy mieli jedno czy dwa zwycięstwa więcej, to z pewnością byłoby lepiej. Jednak to, co sobie zakładaliśmy przed sezonem na tym etapie uzyskaliśmy - mówi prezes klubu Michał Drymajło.