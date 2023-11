Ciekawa propozycja klubu. Ryzyko się opłaci?

Wydaje się, że jeszcze niedawno emocjonowaliśmy się meczami o medale w PGE Ekstralidze. Czas pędzi jednak jak szalony i obecnie jesteśmy za półmetkiem listopadowego okna transferowego. Ba, znamy już nawet składy prawie wszystkich drużyn, które przystąpią do sezonu 2024. Koniec roku to też zintensyfikowanie działań marketingowych w wielu miastach i start sprzedaży karnetów. Chociażby Gorzowie od kilkunastu dni kibice nabywają całosezonowe wejściówki, ale zanim wybiorą się do oficjalnego sklepu, mają do podjęcia ważną decyzję.