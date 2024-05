Ciąży na nich widmo spadku. Gwiazdor mówi wprost. „Sytuacja jest słaba”

Fogo Unia Leszno jest realnie zagrożona spadkiem z PGE Ekstraligi. Kontuzja Janusza Kołodzieja, a także Damiana Ratajczaka nie ułatwia sytuacji podopiecznym Rafała Okoniewskiego. O ile Janusz Kołodziej może wrócić do jazdy na kluczowe mecze, o tyle wątpliwe, by po złamaniu kości udowej Damian Ratajczak wrócił do ścigania za półtora miesiąca. – Sytuacja jest słaba – mówi w rozmowie z Interią Andrzej Lebiediew, lider Unii Leszno.