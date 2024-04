Ciągłe zmiany u Zmarzlika! Wyjdą na dobre?

W każdych zawodach jechał na innym silniku

- Pojechałem pięć zawodów i w warunkach torowych użyłem kolejno pięć motocykli. Każdy próbowaliśmy po kolei. W Opolu zanotowałem może nie słaby występ, ale gorszy. Tego dnia dysponowałem mniejszą prędkością na starcie i podczas jazdy. Rezultat nie był taki, jak w poprzednich zawodach. To nic nie oznacza, bo cały czas segregujemy, wybieramy sprzęt. Taki jest żużel i do tego się przyzwyczailiśmy - powiedział Bartosz Zmarzlik.

Nowe silniki ze zmiennym szczęściem

Czterokrotny indywidualny mistrz świata udowodnił, że do sezonu jest przygotowany perfekcyjnie. W przypadku Bartosza Zmarzlika i Motoru Lublin, na pierwsze ligowe ściganie kibice muszą poczekać do najbliższej niedzieli. Motor wybierze się wówczas na wyjazdowy mecz do Grudziądza.