Chwile grozy w hitowym starciu. O krok od tragedii

Blady strach padł na tarnowski ośrodek, kiedy stało się jasne, że Grupa Azoty po raz pierwszy od wielu lat odmawia wsparcia finansowego. Polski gigant właściwie w pojedynkę utrzymywał żużel w tym mieście. W tym roku klub liczył na 3,5 miliona złotych. Drużyna miała awansować do Metalkas 2. Ekstraligi, a tymczasem nie wiadomo, czy aby na pewno dojedzie sezon do samego końca. W pewnym momencie może zabraknąć im po prostu pieniędzy.

Problemy finansowe w KLŻ. Cudem przystąpili do rozgrywek

Zawirowanie w Tarnowie trwało dobre kilka tygodni. Dopiero trzy dni przed pierwszym meczem okazało się, że zespół na sto procent wystartuje w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej. Kibice bowiem ostrzyli sobie zęby na hit kolejki w Gnieźnie, gdzie przyjechała wspomniana Unia. Zimą mówiono, że to przedsmak finału. Teraz walka o awans to z pewnością ostatnia rzecz, o której myślą działacze 3-krotnych mistrzów Polski.

Mimo wszystko na papierze wartość obu drużyn wynosi około 8 milionów. To niewiarygodne pieniądze, zważając na to, że mówimy o najniższej klasie rozgrywkowej. W ostatnim czasie nazywano ją jednak najbardziej komiczną ligą świata, bo problemy miała nie tylko Unia, ale i Speedway Kraków, który ostatecznie nie przystąpił do ligi. Czerwona lampka zapaliła się także w Pile po odmówieniu przez firmę Enea podpisania nowej umowy. Tam jednak mają jakiś plan B.