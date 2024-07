Chwile grozy w Bydgoszczy. Przerażający wypadek młodego zawodnika

Po wstępnym zapoznaniu się ze stanem zdrowia 22-latka pomoc medyczna niestety musiała przenieść go na nosze. Transmitująca zawody telewizja Canal+ bardzo szybko ustaliła, że Dul nie stracił przytomności, ale był niezdolny do dalszej jazdy. - Nie ma decyzji, czy zostanie zabrany do szpitala - przekazała reporterka Natalia Pietrucha. Dopiero pod koniec zawodów dziennikarka przekazała bardzo dobre wiadomości. Na szczęście Dul nie doznał żadnych złamań, ale jest poobijany.



