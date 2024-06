Chwile grozy podczas meczu w Gdańsku. Dramatyczny wypadek, zawodnik w szpitalu

Chwile grozy przeżyli kibice Energi Wybrzeża Gdańsk oraz Arged Malesy Ostrów podczas meczu dziewiątej kolejki żużlowej Metalkas 2. Ekstraligi. Doszło do strasznego wypadku z udziałem zawodników z Gdańska. Kibice widząc to aż krzyknęli z przerażenia, bo wyglądało to bardzo źle. Zresztą karetka z Nicolai'em Klindtem prostu z toru pojechała do gdańskiego szpitala.