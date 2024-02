Chorzowski "kocioł czarownic" znów zapłonie. Nie uwierzysz, kto na to czeka

Lebiediew w zeszłorocznym cyklu zajął piątą pozycję, co zapewniło mu miejsce w gronie stałych uczestników również w nadchodzącym sezonie . - Rywalizację zakończyłem z taką samą liczbą punktów, co Patryk Dudek. Celem było zdobycie medalu, jednak do tego trochę zabrakło. Nie każda z czterech rund poszła po mojej myśli, zwłaszcza inauguracyjne zawody w Częstochowie, gdzie jedynie początek był dla mnie udany. Przede mną nowy sezon, w którym postaram się poprawić swoje wyniki. Moim celem jest zakończenie nadchodzącego cyklu na podium - powiedział żużlowiec Tygodnikowi Żużlowemu.

Stadion Śląski znów zapłonie. Lebiediew: Nie mogę się doczekać

Ambicje Lebiediewa nie dziwią. W końcu jest mistrzem Europy sprzed siedmiu lat. Wygrał wówczas między innymi z późniejszym mistrzem świata, Rosjaninem Artiomem Łagutą. Łotysz to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w SEC. Sezon 2024 będzie dla niego sezonem prawdy, najważniejszym w karierze. Zadebiutuje jako stały uczestnik cyklu Grand Prix, zmienił też klub w PGE Ekstralidze na Fogo Unię Leszno.



Były już kapitan Cellfast Wilków Krosno wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 2018 roku. Zdobył jednak zaledwie trzy punkty i uplasował się na piętnastym miejscu. Mimo tak słabego występu cieszy się na myśl o powrocie do "kotła czarownic". - Naczytałem się dużo o tym mieście i wiem, że żużel ma tam bogatą historię. To ogromny obiekt i oczywiście chciałbym, żeby 21 września kibice go zapełnili - podkreślił.