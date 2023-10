Chcieli zatrzymać 16-latka. Wszystkie chwyty dozwolone

Kevin Małkiewicz, to wielki talent, który wyszedł spod ręki trenera Roberta Kościechy. ZOOleszcz GKM Grudziądz wiele sobie po nim obiecuje. Chłopak w tym roku zdał licencję i na początku sierpnia został wypożyczony do Betard Sparty Wrocław, by tam zdobyć ekstraligowe szlify.