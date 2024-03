Chcieli wywieźć go na taczkach, a teraz całują po rękach

Drugą bombą było wypożyczenie z Fogo Unii Leszno Maksyma Borowiaka. Ten junior może zrobić różnicę z walce o awans. Teraz już Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie jest tak zdecydowanym faworytem do awansu, ROW można traktować na równi z ekipą, którą w oknie transferowym zbudował prezes Jerzy Kanclerz . Kibice z Rybnika widzą, że nadchodzą lepsze czasy. Do klubu w roli mechanika klubowego wrócił jeszcze Eugeniusz Skupień. Ten ruch też jest na plus.

Żużel. Prezes Krzysztof Mrozek zażartował do kibiców

Na prezentacji kibice ROW-u głośno krzyczeli "- Krzysiu, jesteś wielki". Działacz krótko odniósł się do tych słów, przypominając, że jeszcze w sezonie 2023 wielu fanów domagało się jego odejścia. - Wolałem: Mrozek out - odpowiedział. Również w mediach społecznościowych kibice ROW-u tylko pozytywnie wypowiadają się o Mrozku. Niektórzy ludzie nie mogli przejść obojętnie obok tak diametralnej zmiany nastawienia.



- Teraz wszyscy piszą i mówią "brawo prezes", a jak K.S. ROW Rybnik stał cieniutko, to wtedy czytałem tylko różne epitety w stronę prezesa. - Przecież taki zły jest ten prezes. Pomyślcie, co piszecie, bo tego nie da się czytać. Dla mnie każdy rok był OK, a ten to będzie rewelacja - wypominają kibice ROW-u tym, którzy wcześniej chcieli wywozić Mrozka na taczkach, a teraz całują go po rękach.



INNPRO ROW sezon 2024 zainauguruje już 13 kwietnia w Poznaniu. W rundzie zasadniczej Metalkas 2. Ekstraligi gra będzie się toczyć o sześć premiowanych udziałem w play-offach miejsc. Walka o awans do PGE Ekstraligi rozstrzygnie się dopiero we wrześniu.