Chcieli przełożyć mecz. Związek pozostał nieugięty

Na otwarcie trzynastej rundy zmagań w eWinner 1. Lidze, H. Skrzydlewska Orzeł podejmie broniący się przed spadkiem Aforti Start. Gospodarze w ostatnim czasie wreszcie odzyskali swój rytm i po paru kiepskich meczach, są już pewni utrzymania oraz przy dobrych wiatrach stać ich na namieszanie w fazie play-off. Ekipa z pierwszej stolicy Polski znajduje się z kolei nad przepaścią, a poza tym w Łodzi będzie musiała rywalizować bez powołanego do kadry Szwecji na mistrzostwa Europy par do lat 19 Philipa Hellstroema-Baengsa.

Oczywiście nie byłoby to wielkim problemem, gdyby z urazem nie walczył drugi z zawodników U24, czyli Szymon Szlauderbach. Klub z Wielkopolski próbował więc wywalczyć przełożenie starcia, lecz związek pozostał nieugięty. - Absencja zawodnika na pozycji U24 zmniejsza nasze szanse na korzystny wynik. Mecz w Krośnie pokazał, że stać nas na równorzędną walkę i mimo przeciwności losu w Łodzi zrobimy wszystko, co w naszej mocy czytamy na stronie startgniezno.com. Jest to oczywiście woda na młyn dla walczącego z gnieźnianami o utrzymanie ROW-u Rybnik.

Awizowane składy na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Aforti Start Gniezno:

Jeżeli już mowa o zespole ze Śląska, to on także w ten weekend nie będzie miał łatwego zadania. Podopiecznych Antoniego Skupienia czeka bowiem arcytrudny wyjazd do Niemiec. Trans MF Landshut Devils na własnym torze mylą się bardzo rzadko i w tym sezonie pokonali między innymi zmierzającą po awans do PGE Ekstraligi Abramczyk Polonię Bydgoszcz. O godzinkę wcześniej dojdzie do dwóch hitowych starć, a mianowicie Stelmet Falubaz podejmie Cellfast Wilki oraz Zdunek Wybrzeże skrzyżuje rękawice z Abramczyk Polonią.