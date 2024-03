Chcieli pogrzebać polską ligę! Kibice z tego szydzili

Na cztery dni przed startem Krajowej Ligi Żużlowej nie było wiadomo, ile ostatecznie zespołów przystąpi do rozgrywek. Jeszcze w październiku pojawiały się możliwości startu nawet ośmiu zespołów. Ostatecznie stanęło na sześciu klubach, co jest rozczarowaniem, a mogło być jeszcze gorzej. Dziś (30 marca) wystartowała Krajowa Liga Żużlowa, a inauguracja była zgoła odmienna, niż okres „ogórkowy” – nudna i do jednej bramki.