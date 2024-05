Chcieli milionów, teraz sami proszą by jeździć za grosze. Gwiazdy pod ścianą

Nawet pół miliona za podpis chcieli wyżej wymienieni zawodnicy, 40-letnie byłe gwiazdy tego sportu. Obaj mają za sobą zwycięstwa w turniejach Grand Prix, ale obaj również mają za sobą najlepsze lata. Ostatnio nie byli w stanie zagwarantować niczego nawet na poziomie Speedway 2. Ekstraligi. A duma zarówno Zagara, jak i Bjerre nie pozwala na występy w najniższej klasie rozgrywek. Zresztą Zagar powiedział wprost, że nie ma w ogóle ochoty rozpatrywać żadnych ofert z tej ligi. Ale tak czy inaczej żadnych nie dostał.



Zmarzlikowi odpadł kolejny rywal. Co za dramaturgia!



Bjerre także ma dość wysokie oczekiwania finansowe. Ostatnio był sondowany przez GKM Grudziądz, który myślał co tu zrobić po kontuzji Jasona Doyle'a. Ostatecznie Australijczyk poszedł na L4, co bardzo pomogło jego klubowi. GKM wygrał arcyważny mecz z Apatorem. Doyle zaś może mieć problem. Jeśli nie pojedzie w Pradze, praktycznie straci szansę na walkę o złoto w mistrzostwach świata, a i walka o jakikolwiek medal stanie się niezwykle trudna. Rok temu przerabiał to Jack Holder.



