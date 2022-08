Chcieli go wszyscy, ale on nigdzie się nie rusza

Kubera to wschodząca gwiazda światowego żużla. Już rok temu z kapitalnej strony pokazywał się w turniejach cyklu Grand Prix. W tym sezonie także jeździ świetnie. Jest jednym z najlepszych aktualnie reprezentantów Polski i zawodnikiem, który zapewne w niedalekiej przyszłości dołączy do walki o mistrzostwo świata. Jeśli sam nie awansuje, ma wielką szansę na stałą dziką kartę. W swojej kategorii wiekowej jest absolutnie topowym żużlowcem.

Będzie miał mistrza u boku

Co było łatwe do przewidzenia, zachwyceni decyzją Kubery są kibice Motoru. - Coś pięknego. Powiem szczerze, że trochę się bałem. Na twoim poziomie jeśli chodzi o U24 jeżdżą tylko Lambert i Bewley. Zapewne mogłeś przebierać w klubach, a zostałeś z nami. Życzę ci jak najszybszego awansu do cyklu GP, bo już niejeden raz pokazałeś, że poradzisz sobie tam. Ty już jesteś jednym z czołowych zawodników świata - napisał pan Tomasz. Takich komentarzy jest znacznie więcej i w zasadzie trudno się z nimi nie zgodzić.