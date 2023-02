Chcieli 1,5 miliona więcej. Będzie wielka dziura w budżecie?

W przypadku dotacji miejskich zwykle jest tak, że kluby mniej więcej wiedzą na ile mogą liczyć. We wniosku proszą zwykle o kilkaset tysięcy więcej, licząc na to, że coś jeszcze uda się ugrać.

Stilon Gorzów też dostał mniej, ale to Stal Gorzów ma największą różnicę

Jeśli prześledzimy wszystkie wnioski złożone przez gorzowskie kluby, to ten złożony przez ebut.pl Stal najbardziej rzuca się w oczy. Jest duży rozstrzał między tym, co chciał klub (2,5 miliona), a tym, co dostał (milion). Ktoś powie, że piłkarski Stilon Gorzów też został sprowadzony na ziemię, ale tam różnica nie jest tak wielka. Klub chciał 642 tysiące, a dostał 250.