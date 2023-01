Chciało go pół Polski. "Nie odszedłem dla pieniędzy"

Piotr Pawlicki zamienił w okresie transferowym macierzystą Fogo Unię Leszno na Betard Spartę Wrocław. Dla 29-latka to bardzo duża zmiana, bo przez ostatnie 11 lat startował w barwach klubu, którego jest wychowankiem. Kibice dywagowali na temat powodów transferu Pawlickiego do Wrocławia. On sam deklaruje, że nie chodziło o pieniądze. – Gdybym chciał odejść dla kasy, już dawno by mnie w Unii nie było – powiedział żużlowiec.