Chciał wygonić telewizję. Polski biznesmen wycofuje swoje słowa

Rusiecki zaatakował telewizję. Teraz tłumaczy się ze swoich słów

Nie chodzi mi o to, żeby telewizję wyrzucać z żużlowych stadionów. Tylko o to, że my się dzisiaj razem z tą telewizją i żużlem starzejemy. Ci sami kibice, którzy przychodzili na stadiony 20 lat temu, generalnie przychodzą na nie dalej, bo są przyzwyczajeni do takiego kibicowania. Tylko, że oni są o 20 lat starsi i siłą rzeczy tych starszych kibiców ubywa. Młodych trzeba nauczyć kultury kibicowania i przychodzenia na stadion, a nie oglądania w telewizji czy w internecie. Brakuje młodych ludzi. Ludzie młodzi wolą sobie obejrzeć w telewizji i nie wychowujemy przez to kolejnych pokoleń prawdziwych kibiców. Ich ubywa i zaraz ich zabraknie

Biznesmen chce kompromisu. "Trzeba wyważyć proporcje"

- Owszem, powinniśmy pokazywać to co najlepsze, ale nie odbierajmy ludziom przyjemności chodzenia na stadiony. To wykańcza wiele tych mniejszych ośrodków żużlowych. A my pokazujemy wszystko co się rusza, wszystkie polskie ligi, plus jeszcze te zagraniczne. Jest tego wszystkiego przesyt i przekłada się to na frekwencję na stadionach w Polsce - tłumaczy.