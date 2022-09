Sytuacja Janusza Kołodzieja jeszcze po rundzie zasadniczej finałowej odsłony cyklu nie wyglądała najgorzej - miał punkt przewagi w klasyfikacji generalnej nad drugim Leonem Madenem i mierzył się z nim w biegu ostatniej szansy. Polak startował z pola A, Duńczyk z pola B i okazało się, że to Madsen dokonał lepszego wyboru. Zdecydowanie wygrał start i nie pozostawił Kołodziejowi żadnych złudzeń. Pomknął do mety po pewne trzy punkty i awans do finału. W międzyczasie Kołodziej wypadł z pierwszej dwójki, która zawitała w finale, a później spadł jeszcze za Rasmusa Jensena.

Nawet po porażce w biegu barażowym Kołodziej nie był bez szans na zgarnięcie najwyższej nagrody. Żeby jednak Kołodziej został mistrzem, Madsen w finale musiałby przyjechać na ostatnim miejscu. Gdyby zakończył zawody trzeci, o mistrzostwie zadecydowałby wyścig dodatkowy. Pierwsze okrążenie wyglądało dla Polaka optymistycznie, bo Madsen jechał trzeci, ale po chwili znalazł się na drugiej pozycji, za plecami rodaka, Mikkela Michelsena.

Szybka Kontra. Zmarzlik nie powiedział jeszcze ostatniego słowa / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Kubera chciał pomóc Kołodziejowi

Okazuje się, że jedyny Polak w finale, Dominik Kubera, poza walką o piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, gwarantujące jazdę w przyszłorocznym cyklu, skupiał się również na pomocy reprezentacyjnemu koledze, czyt. na walce z Leonem Madsenem. - Myślę, że moje błędy i może za bardzo chciałem pomóc Januszowi, starając się wyciągnąć z tego startu tyle, ile się da - mówił Kubera w rozmowie z Interią, odpowiadając na pytanie o powody kontrastujące z postawą w finale. Kubera wygrał bowiem rundę zasadniczą turnieju, jednak w finale przyjechał ostatni.

- Przez te starania straciłem kontrolę, a później nie dało się już nic zrobić. Była jedna korzystna linia przy krawężniku i trudno było wyprzedzić, pomimo tego, że świetnie czułem się na motocyklu i był on szybki, to nie dało się nic zrobić. Szkoda, bardzo żałuję tego finału i to podwójnie - i przez to, że nie stanąłem na podium, i przez to, że nie pomogłem koledze. Słabo, tym bardziej, że czułem, że mogę to zrobić, ale chyba za mocno tego chciałem - mówił dla Interii Dominik Kubera w parku maszyn na stadionie w Pardubicach.