Chce zrzucić Zmarzlika z tronu. Wszystko w rękach jednego człowieka

To bardzo cenna umiejętność. Co prawda system wzbudza pewne kontrowersje i moim zdaniem też nie jest idealny, natomiast rozumiem ideę, która za nim stała. Chcemy, żeby zwycięzca na koniec otrzymał jak najwięcej punktów, co jest w pewnym stopniu logiczne. Nie mam jednak do końca przekonania, że punkty z rundy zasadniczej nie mają znaczenia. Możemy mieć taką sytuację, gdy ktoś zdobędzie 15 punktów, a w półfinale zanotuje defekt i dopisze do klasyfikacji generalnej tylko 9 punktów

~ tłumaczy Kuźbicki.