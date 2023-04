Chce zmazać plamę. Mówi, że tego mu brakuje

Torunianie zwyciężyli na inaugurację, ale wynik 47:43 w Grodzie Kopernika przyjęto z umiarkowanym optymizmem. Teraz wyzwanie będzie znacznie trudniejsze, bo przyjeżdża jeden z głównych faworytów do zdobycia Drużynowego Mistrzostwa Polski i zespół, który nie ma żadnego słabego punktu . Formacja seniorska Betard Sparty jest piekielnie mocna, a junior Bartłomiej Kowalski należy do czołowych polskich młodzieżowców.

Dudek: Chciałbym zmazać plamę

Patryk Dudek wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Krajowy lider drużyny z Torunia chyba jeszcze nie czuje się do końca komfortowo na motocyklu. - Na brak jazdy na pewno nie możemy narzekać, ponieważ dużo trenowaliśmy w Toruniu - powiedział. Tak naprawdę warunki zawsze były różne, bo były zmienne. Widzimy, jak ta liga dopiero się rozkręca, mecze co chwilę są odwoływane, jednak na brak jazdy nie narzekam - przyznał zawodnik, który za niecałe dwa miesięce będzie obchodził 31. urodziny.



Apator przystąpi do potyczki z wrocławianami po dwutygodniowej przerwie. Ostatni ligowy mecz torunian w Krośnie został przełożony. - Brakuje może jazdy w czwórkę i zawodów indywidualnych, choć w paru imprezach brałem udział jeszcze przed sezonem. W lidze jest trochę inaczej. Chciałbym zmazać plamę po ostatnim biegu ze Stalą Gorzów. Byłem przekonany, że to ja będę ścigał Oskara Fajfera, a zostałem wyprzedzony przez Andersa Thomsena, co mnie kompletnie zaskoczyło. Nie byłem na tyle szybki, żeby obronić pozycję. Było dosyć nerwowo przed piętnastym wyścigiem. Kamień spadł później z serca, bo dwa punkty zostały u nas - zaznaczył Dudek.