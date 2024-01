Chce ratować polski klub. Wszystko policzyli. To ich jedyna nadzieja

Piotr Rusiecki, prezes Fogo Unii Leszno, byłby gotów zaangażować się w ratowanie drugoligowego Kolejarza Rawicz. Policzono, ile potrzebuje klub, żeby móc spokojnie objechać sezon 2024. Wiemy, że Rusiecki jest chętny, by wyłożyć połowę tych środków. Jest jednak jeden problem. W Rawiczu brak osób, które zaangażowałyby się równie mocno, jak prezes 18-krotnego mistrza Polski. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze.