Chce przerzucić cały warsztat. Wpadka się nie powtórzy?

Wiadomo, że nikt z nas nie lubi przegrywać, ale chyba lepiej teraz, niż w play-offach. To był chłodny prysznic. Teraz wracamy do Wrocławia i szykujemy się na fazę play-off. Początek spotkania w moim wykonanie nie był najgorszy. W drugiej fazie meczu trudniej było mi się skleić z nawierzchnią. Od początku nie mogłem wyjść ze startu, co było dużym problemem, więc jeśli wrócimy do Leszna na play-off, będę musiał przebudować przełożenia motocykla

~ skomentował Janowski