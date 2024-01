Chce pójść w ślady kolegi. Mistrz Polski uczy się dorosłego żużla

Maksymilian Pawełczak to jeden z najlepszych zawodników w kategorii 250cc. Ten chłopak mimo 14 lat imponuje dojrzałością w wypowiedziach i zachowaniach. Bardzo poważnie do kariery nastolatka z Polonii Bydgoszcz podchodzi także jego otoczenie, które na miejsce przygotowań do nowego sezonu wybrało Włochy. Tam Maksymilian jeździ na crossie i jednocześnie wypoczywa. Robi więc dokładnie to samo, co wielu czołowych żużlowców świata.