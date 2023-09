Chce kosmicznych pieniędzy! Prezesi łapią się za głowy

Dimitri Berge zakończył sezon jako drugi najskuteczniejszy zawodnik Landshut Devils. Francuz legitymuje się średnią biegową na poziomie 2.012, co plasuje go na 11. miejscu wśród najskuteczniejszych żużlowców pierwszej ligi.

Kosmiczna kwota pod kontraktem. Dwa kluby rozważają jego angaż

Po udanym sezonie Dimitri Berge postanowił rozstać się z Landshut Devils. Powód był jeden - kasa. Nie jest tajemnicą, że Niemcy płacą najmniej. Można wręcz zażartować, że tym razem to ludzie emigrują z Niemiec do Polski za pracą, a nie na odwrót. Spoglądając jednak na poważnie na sytuację - Landshut to gwarant płatności w terminie oraz dużego spokoju, czego nie można powiedzieć o wielu innych klubach.