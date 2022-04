Chce dostać premię za wymazanie rekordu Rosjanina

Dariusz Ostafiński Żużel

Na materiale filmowym z meczu ROW Rybnik – MF Trans Landshut Devils (53:37) widać, jak Grzegorz Zengota mówi do prezesa ROW-u Krzysztof Mrozka, co znajdzie się na fakturze, którą wystawi po zawodach. Szef klubu przyjął to z uśmiechem, ale czy on to naprawdę zapłaci?

Zdjęcie Grzegorz Zengota i Kaja Tonder / Jarosław Pabijan / Newspix