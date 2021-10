Małżonka dała swemu wybrankowi arcytrudne zadanie. Jeśli jego post zbierze na twitterze milion polubień, to wówczas będzie mógł nadać swemu potomkowi imiona Dan Bewley. W promocję akcji zaangażował się sam zawodnik, ale chyba kibicowi nie uda się spełnić swego marzenia. Na razie zgromadził bowiem nieco ponad 600 polubień.

Być może małżonka okaże się nieco łaskawsza i obniży wymagany cel, nawet w Polsce, gdzie żużel jest znacznie bardziej popularny niż na Wyspach, zgromadzenie miliona polubień byłoby nierealne.

Generalnie sympatii do Dana Bewleya nie ma co się dziwić. 22-letni Brytyjczyk, który jeszcze trzy lata temu był bliski zakończenia kariery po fatalnej kraksie (kość udową miał złamaną w 9 miejscach, a do tego bark i nadgarstek - przyp. red.), wrócił do poważnego ścigania w kapitalnym stylu. Zachwyca kibiców nie tylko skutecznością, ale też brawurą w jeździe. Jego akcja z pierwszego finałowego meczu w Lublinie została wybrana biegiem sezonu w PGE Ekstralidze.

Do tego rudowłosy zawodnik nie zawodzi szczególnie w kluczowych meczach. W Polsce pomógł Betard Sparcie Wrocław zdobyć pierwsze od 15 lat drużynowe mistrzostwo Polski, w obu finałowych meczach zdobywając po 10 punktów. W Anglii zaś jego ekipa z Belle Vue musiała się zadowolić wicemistrzostwem, chociaż Bewley odjechał prawdziwy "koncert". W finałach z Peterborough Panthers zdobył w sumie 29 punktów i bonus.

W Speedway of Nations pierwotnie miał nie startować, ale w pierwszym dniu finałowych zawodów kontuzji uległ trzykrotny indywidualny mistrz świata, Tai Woffinden. Bewley udanie go zastąpił, zdobywając w fazie zasadniczej niedzielnych zawodów 11 punktów. Potem zaś w parze z Robertem Lambertem najpierw pokonali w barażu 6:3 Danię, a następnie w finale 5:4 Polskę.