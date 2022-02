Chce być prezesem i politykiem? Senator mówi wprost, co o tym myśli

Dariusz Ostafiński Żużel

Kibice Moje Bermudy Stali Gorzów w trakcie internetowej rozmowy z prezesem Markiem Grzybem zapytali go wprost o jego polityczne plany. Działacz przekonywał, że dostaje wiele próśb o to, by nie zostawiać klubu. Zaczął się nawet zastanawiać, czy nie mógłby być i prezesem i senatorem.

Zdjęcie Marek Grzyb z lewej. Z prawej Tomasz Michalski / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix