Chce być Polakiem czy po prostu mu tak wygodnie?

Michał Konarski Żużel

Dotarliśmy do ciekawego materiału dotyczącego Gleba Czugunowa. Żużlowiec Betard Sparty Wrocław jakiś czas temu wziął udział w rozmowie z YouTuberem, podczas której wyznał, że polski paszport wziął po, to by ułatwić sobie życie.

Zdjęcie Gleb Czugunow / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan