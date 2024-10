Chcą zrzucić Motor z tronu. Głośny transfer pokrzyżuje im plany

Brady Kurtz jest prawdopodobnie największym wygranym sezonu 2024. Choć awansował do PGE Ekstraligi z INNPRO ROW-em Rybnik, to nieco wcześniej zwrócił na siebie uwagę najbogatszego żużlowego klubu, Betard Sparty Wrocław. Ponadto na sam koniec wywalczył przepustkę do cyklu Grand Prix. Poprzeczkę zawiesił sobie bardzo wysoko.

Straszliwa kontuzja mogła mu zakończyć sezon

To było spowodowane urazami. Najpierw zerwał więzadła w stawie skokowym, a zoperowanie stopy w konsekwencji zakończyłoby jego sezon. Zagryzł zęby i jakoś to było, lecz kilkanaście tygodni później złamał żebra. Zarówno jedna, jak i druga kontuzja była bardzo nieprzyjemna, jeśli chodzi o ściganie. Raz, że prawa noga jest potrzebna do sterowania motocyklem, a same żebra nawet bez wsiadania na motocykl potrafią dać o sobie znać.