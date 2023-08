Chcą zrobić to samo co w Ekstralidze. Nie będzie kalkulacji

Włodarze rozgrywek nie mieli innego wyboru i zaplanowali pierwsze ćwierćfinały na niedzielę. O 14:00 pod taśmą ustawią się zawodnicy w Gdańsku oraz w Landshut . Do pierwszego z miast przyjedzie niepokonany w tym roku zespół z Zielonej Góry. Z kolei na teren naszych zachodnich sąsiadów zawita wybitnie nielubiąca ich obiektu Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Dwie i pół godziny później dojdzie do starcia Arged Malesy Ostrów z ROW-em Rybnik.

Telewizja powinna być przygotowana na każdy wariant

Szczegółów na temat rewanżów jeszcze nie znamy, jednak działacze starają się powtórzyć to, co sprawdza się w PGE Ekstralidze. Chodzi o rozpoczęcie spotkań o tej samej godzinie po to, by nie kusić żużlowców odpuszczaniem wyścigów w celu wybrania sobie rywala w dalszej fazie zmagań. Dla telewizji Canal+ pokazanie widzom trzech pojedynków o jednej godzinie nie powinno zresztą stanowić wielkiego problemu. Oficjalny nadawca 1. Ligi Żużlowej zdał na piątkę próbę generalną już wczoraj, kiedy to z okazji zakończenia rundy zasadniczej przygotował dla kibiców specjalną multiligę.