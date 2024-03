Chcą zrewolucjonizować rynek. Tam będą najlepsi mechanicy w kraju?

Lublin od prawie dwóch lat jest nieoficjalną stolicą polskiego żużla . Prężny rozwój Orlen Oil Motoru zaowocował w sezonie 2023 obroną mistrzowskiego tytułu, a jakby tego było mało, działacze za kilkanaście miesięcy celują w hat-tricka. Wielkie sukcesy zachęcają oczywiście kibiców do przychodzenia na stadion. Podczas każdego spotkania obiekt przy Alejach Zygmuntowskich dosłownie pęka w szwach. W oficjalnych statystykach PGE Ekstraligi żaden inny klub nie może pochwalić się stuprocentową frekwencją. Sytuacja pewnie nie zmieni się w ciągu najbliższych lat.

Na pierwszy rzut oka w Lublinie nic nie należy zmieniać. Działacze ze wschodu kraju nie lubią jednak stać w miejscu i po cichu inwestują w przyszłych wychowanków, którzy w przyszłości mają zdobywać punkty w PGE Ekstralidze dla macierzystej drużyny. Jak się okazuje, to nie wszystko. Ostatnio głośno zrobiło się o najnowszym pomyśle Orlen Oil Motoru. Obecni mistrzowie nawiązali współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych imienia Stanisława Syroczyńskiego, po to by kształcić światowej klasy mechaników.