Chcą "złote dziecko" z powrotem. Rzucą się na gwiazdy?

Wiktor Przyjemski w niedzielę oficjalnie został przedstawiony jako nowy żużlowiec Platinum Motoru Lublin, czyli najlepszego obecnie klubu w Polsce. Młody zawodnik miał w tym roku liczne propozycje z innych ośrodków, wiele klubów chciało namówić go na trzyletni kontrakt, czyli obowiązujący do końca wieku juniorskiego. Wiktor jednak postanowił pójść do Motoru, ale tam porozumiał się tylko na ten nadchodzący sezon 2024. Czyżby zostawił furtkę dla Polonii, której w tym roku znów nie udało się awansować? Całkiem realne.