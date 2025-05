Chcą zdetronizować Motor Lublin. Tego potrzebują do pokonania Zmarzlika i spółki

To jest problem juniorów KS Toruń

Krzysztof Lewandowski i Antoni Kawczyński drugi rok z rzędu stanowią o sile juniorskiego duetu Apatora. Wszyscy w klubie liczyli, że w tym roku zrobią progres i będą dorzucać do dorobku zespołu więcej punktów. Na razie jednak różnie z tym bywa. Obaj mają średnie biegowe poniżej jednego punktu na bieg i do tej pory nie zachwycali swoją jazdą.

- Po raz kolejny szału wielkiego nie ma. Mają przebłyski, że raz pojadą mecz lepiej, a kolejnym słabiej. Tak to jednak bywa z juniorami - mówi w rozmowie z Interią menedżer Piotr Baron. - Tego doświadczenia nie mają aż tak dużo jak starsi koledzy. To ich potrafi gubić. Pracujemy jednak nad tym, aby cały czas robili progres. Organizujemy specjalne treningi dla juniorów, aby im pomagać. Czasami zrobimy krok do przodu, innym razem dwa do tytułu, ale nie poddajemy się - zaznacza.