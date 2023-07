Chcą zbudować potęgę. Dwie dobre informacje z Rzeszowa

Stal Rzeszów na drodze do awansu

Rzeszowianie mają w 2. Lidze Żużlowej najsilniejszy skład na papierze. Może nie są absolutnymi dominatorami w lidze, ale dość pewnie kroczą do awansu. Oczywiście o wszystkim zdecydują play-offy, ale na razie wygląda to bardzo optymistycznie. W drużynie panuje dobra atmosfera, czego najlepszym dowodem są wiadomości, którymi podzielił się Marcin Nowak. Lider Stali oznajmił, że zostanie w klubie na kolejny rok. I to niezależnie, czy zespół awansuje do 1. Ligi Żużlowej.