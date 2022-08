Chcą zatrzymać swoje gwiazdy. Czy im się to uda?

Wybrzeże chce utrzymania składu

Był krew, pot i łzy - tak wyglądał początek sezonu w wykonaniu Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Jeszcze w maju wydawało się, że drużyna może z hukiem spaść do 2. Ligi Żużlowej. Kryzys został jednak w porę zażegnany, a od tego czasu drużyna jedzie o niebo lepiej. Jest na tyle dobrze, że zespół znad morza wywalczył awans do play-offów i w ostatni weekend wygrał u siebie pierwsze starcie ćwierćfinałowe z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Jamróg ma oferty z innych klubów

Przesądzone jest pozostanie Timo Lahtiego i Adriana Gały, których zawarli już porozumienie z klubem. Znaki zapytania pojawiają się natomiast przy Wiktorze Trofimowie i juniorach. Ten pierwszy spisuje się bardzo przeciętnie, ale jego zaletą jest fakt, że może startować na pozycji zawodnika do lat 24. Niewykluczone, że to przesądzi o jego zostaniu. Z innych opcji działacze mogą sięgnąć po zdolnego juniora z zagranicy. Na przykład kogoś z PGE Ekstraligi do lat 24. Talentów tam nie brakuje.

Co do juniorów zaś, to do Torunia po okresie wypożyczenia wróci Karol Żupiński. Ten mógłby z powrotem trafić do Gdańska, ale tylko na zasadzie wolnego transferu lub wypożyczenia. Młodzieżowiec spisuje się słabo i nikt nie będzie chciał wyłożyć za niego gotówki. Z klubem pożegna się Kamil Marciniec (kończy wiek juniora), który i tak jechał poniżej oczekiwań. Gdańszczanie będą więc rozglądać się przede wszystkim za niezłym juniorem, bo właśnie ta formacja wygląda w tym sezonie w ich szeregach najgorzej.