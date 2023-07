Chcą zatrzymać największe gwiazdy. Dotąd się na nich nie zawiedli

Ileż to już mieliśmy przypadków, że klub ogłaszał kontrakt zawodnika w mediach społecznościowych, a ten potem i tak zmieniał klub. Kiedy rok temu Jason Doyle uciekł z Fogo Unii Leszno, to klub do tego stopnia nie był pewny kontraktu innego zagranicznego żużlowca Chrisa Holdera, że kiedy ktoś pytał o jego przynależność, padała odpowiedź: "na razie mamy go na Facebooku".

Co Stal Gorzów podpisała ze swoimi gwiazdami?

Holder ostatecznie został w Unii, a ogłoszenie z Facebooka udało się zamienić na normalny kontrakt. Pytanie, jak będzie w przypadku asów ebut.pl Stali Gorzów, bo musimy wyjaśnić, że ich kontrakty, przynajmniej na razie, też są tylko i wyłącznie grafiką na social mediach. I to pomimo tego, że od tego roku wszedł w życie przepis o możliwości podpisywania prekontraktów z żużlowcami.

Zapytaliśmy zresztą prezesa Stali Waldemara Sadowskiego o to, czy podpisał ze swoimi gwiazdami prekontrakty. Odpowiedź była negatywna.

Uzgodniliśmy z naszymi liderami warunki startów na kolejne dwa lata. Może ktoś powie, że jestem naiwny, ale ja wierzę w to, że oni i tak z nami zostaną. Mamy do siebie zaufanie. Na prekontrakty przyjdzie czas później ~ mówi nam prezes Sadowski.

Stal dotąd nie zawiodła się na swoich liderach

Wiara prezesa najpewniej opiera się na tym, że ma dobre doświadczenia we współpracy z trójką Vaculik, Thomsen, Woźniak. Rok temu, po tym, jak okazało się, że Bartosz Zmarzlik po sezonie 2022 opuści Stal, prezes Sadowski zaprosił wymienione trio na rozmowy i bardzo szybko doszło do porozumienia. Wtedy to też były umowę, które do niczego zawodników nie zobowiązywały. Mogli oni w każdej chwili się wycofać. A jednak tego nie zrobili.

Swoją drogą to dziwnie to wygląda, że kluby mają możliwość podpisywania prekontraktów (dają one gwarancję, że umowa nie zostanie zerwana pod groźbą kary finansowej w wysokości pół miliona złotych), a jednak tego nie robią. Ekstraliga informuje, że do bazy spłynęło już kilka umów w formie elektronicznej, ale nikt się nimi głośno nie chwali. Natomiast Stal, która się pochwaliła nowymi umowami, żadnych prekontraktów nie podpisała.

Martin Vaculik wraca do parku maszyn / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Szymon Woźniak / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski